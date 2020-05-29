В пене и с бургером: появилось еще одно откровенное видео секс-дивы Пэрис Хилтон

В ролике Пэрис Хилтон сбрасывает накидку и начинает мыть элитный автомобиль и есть бургер.

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон поделилась старым эротическим видео в честь Национального дня бургера.

Видео секс-дива опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеЭкс-жених Пэрис Хилтон требует от нее вернуть бриллиантовое кольцо за $2 миллиона

В ролике Хилтон позирует в черном купальнике с откровенными вырезами. Сначала на ней меховая накидка, босоножки на каблуках и бижутерия. Потом она сбрасывает накидку и начинает мыть элитный автомобиль и есть бургер.

«В честь #NationalBurgerDay», - прокомментировала видео Пэрис Хилтон.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы. «Королева всего и вся!», «Самая горячая», «Легендарное видео», «Это лучшая телевизионная реклама всех времен!», «Красотка», - комментировали они.

Как сообщал УНИАН, актриса и экс-наследница империи Hilton Пэрис Хилтон попала на обложку глянцевого журнала Rollacoaster в откровенном наряде.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram