40-летняя светская львица и актриса Пэрис Хилтон беременна первенцем.
Об этом сообщает PageSix, ссылаясь на свои источники.
По их данным, отцом ребенка является ее жених – бизнесмен Картер Реум. А сам малыш должен появиться на свет уже в этом году.
Ранее Пэрис Хилтон признавалась, что мечтает о собственной семье, о свадьбе и о детях. Также она сообщала, что начала процедуру экстракорпорального оплодотворения и собирается родить близнецов.
В свой день рождения, 17 февраля, Пэрис похвасталась, что получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Картера Реума. Помолвку отметили белой вечеринкой на экзотическом острове.
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