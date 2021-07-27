Отцом ребенка является ее жених – бизнесмен Картер Реум. А сам малыш должен появиться на свет уже в этом году.

40-летняя светская львица и актриса Пэрис Хилтон беременна первенцем.

Об этом сообщает PageSix, ссылаясь на свои источники.

По их данным, отцом ребенка является ее жених – бизнесмен Картер Реум. А сам малыш должен появиться на свет уже в этом году.

Ранее Пэрис Хилтон признавалась, что мечтает о собственной семье, о свадьбе и о детях. Также она сообщала, что начала процедуру экстракорпорального оплодотворения и собирается родить близнецов.

В свой день рождения, 17 февраля, Пэрис похвасталась, что получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Картера Реума. Помолвку отметили белой вечеринкой на экзотическом острове.

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Автор: Григорий Бондарь