Актриса выходит замуж за Картера Реума.

Известная актриса Пэрис Хилтон согласилась на предложение руки и сердца возлюбленного Картера Реума.

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В своем Instagram она опубликовала кадры с торжества.

В день ее 40-летия Картер решил сделать любимой сюрприз. По дороге в ресторан, он завел ее в домик, украшенный цветами. Там он встал на одно колено и преподнес Пэрис кольцо.

"Когда встречаешь родственную душу, ты не просто знаешь об этом - ты чувствуешь это. Мы с любимым были неразлучны с нашего первого свидания. А ко дню моего рождения он организовал для нас путешествие в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к домику, украшенному цветами, и встал на колено. Я сказала „да, да навсегда“. Только с ним я хочу быть вместе навсегда", - написала Пэрис.

Хилтон и Реума: история любви

Они начали встречаться в конце 2019 года

Недавно Пэрис говорила о том, что хочет провести со своим возлюбленным всю жизнь

Также она заморозила свои яйцеклетки и сейчас готовится стать матерью

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Автор: Диана Могилевич