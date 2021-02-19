Известная актриса Пэрис Хилтон согласилась на предложение руки и сердца возлюбленного Картера Реума.
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В своем Instagram она опубликовала кадры с торжества.
В день ее 40-летия Картер решил сделать любимой сюрприз. По дороге в ресторан, он завел ее в домик, украшенный цветами. Там он встал на одно колено и преподнес Пэрис кольцо.
"Когда встречаешь родственную душу, ты не просто знаешь об этом - ты чувствуешь это. Мы с любимым были неразлучны с нашего первого свидания. А ко дню моего рождения он организовал для нас путешествие в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к домику, украшенному цветами, и встал на колено. Я сказала „да, да навсегда“. Только с ним я хочу быть вместе навсегда", - написала Пэрис.
Хилтон и Реума: история любви
- Они начали встречаться в конце 2019 года
- Недавно Пэрис говорила о том, что хочет провести со своим возлюбленным всю жизнь
- Также она заморозила свои яйцеклетки и сейчас готовится стать матерью
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