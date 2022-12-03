KRUTЬ высказалась относительно позиции своих родственников по поводу войны в Украине.

Украинская певица KRUTЬ в интервью УНИАН рассказала, что у нее есть родственники в России, однако пока она с ними не общается. А все потому, что в начале полномасштабного российского вторжения они не осудили преступный режим Кремля и не уехали из страны-агрессора.

Более того, певица рассказала, что ее родственники даже не поинтересовались, как у нее дела, зная, что она вынуждена прятаться от российских бомб.

"У меня есть родственники в Москве, однако их для меня уже не стало. Во-первых, за месяцы войны эти люди даже не поинтересовались, здорова ли я. Думаю, что им безразлично. Во-вторых, после того, как эти люди не сделали определенных действий - не уехали из России, не поддержали Украину - они для меня перестали быть не только родственниками, а вообще людьми", - пожаловалась Марина Круть.

Видео дня

Чем известна KRUTЬ

В 2017 году Круть участвовала в восьмом сезоне талант-шоу "X-Фактор", где исполнила песню "Hallelujah". Получив четыре "да" она прошла в тренировочный лагерь. В доме судей перед NK Круть исполнила песню группы "Океан Эльзы", но не прошла в прямые эфиры шоу.

5 февраля 2020 года KRUTЬ презентовала песню "99", с которой боролась за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020". Именно с этой композицией Марина Круть выступила в первом полуфинале национального отбора 8 февраля 2020 года под номером 4. В финале отбора Марина Круть заняла третье место, получив от судей 5 баллов, а от зрителей - 4.

В этом году она снова участвует в Нацотборе, финал которого состоится 17 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: