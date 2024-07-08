Она сделала соответствующий пост в сети.

Американская актриса Алисса Милано, которая известна по сериалу "Все женщины - ведьмы", отреагировала на вражескую атаку россиян.

Сегодня, 8 июля, страна-агрессор в очередной раз нанесла удар по украинским городам. Более 40 ракет было выпущено, а больше всего пострадал Киев, Кривой Рог и Днепр. Количество жертв и разрушений до сих пор уточняются.

В частности, российская ракета попала и в столичную детскую больницу "Охматдет", в которой лечатся тяжелобольные дети. Эта трагедия растрогала актрису. Алисса сделала репост о событиях в Instagram, где также показала страшные кадры разрушения корпуса больницы. Звезда добавила смайлик "разбитое сердце" и поддержала всех украинцев.

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Реакция подписчиков

В комментариях подписчики из Украины поблагодарили актрису за распространение правды среди своих юзеров, которых у нее более 3 миллионов.

"Спасибо за поддержку Украины!"

"Спасибо за распространение того, что происходит в Украине"

"Нападения на что-либо или на кого-то - это абсолютно ужасно. Это должно закончиться"

"Спасибо, что не молчите".

К слову, Милано не впервые поддерживает Украину в войне с РФ. В частности, она стала стала стала амбассадоркой United24. Актриса будет отвечать за направление "Образование и наука".

Напомним, недавно лидер известной группы "Judas Priest" поддержал Украину во время концерта.

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