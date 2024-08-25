Супруги отмечают двойной праздник.

Народный артист Украины Павел Зибров показал свою жену Марину и поздравил ее с юбилеем. Певец сделал сюрприз любимой по случаю праздника.

Сегодня, 25 августа, жена знаменитости отмечает 65-летие. Зибров решил поздравить любимую в своем Instagram и поделился фотографиями с ней. В день рождения Марины Павел посвятил ей композицию, в которой воспевает чувства к жене. Он поблагодарил избранницу за дочь Диану и все моменты, пережитые вместе.

"Моя любимая Маринка, мое солнышко, искренне поздравляю тебя с днем рождения, с юбилеем! Спасибо судьбе, что свела меня с тобой. Ты невероятная, красивая, талантливая, сердечная, справедливая, нежная и очаровательная. С каждым днем я все больше тебя люблю! Ценю и дорожу тобой. Всегда прислушиваюсь к тебе. Мы вместе прошли такой большой жизненный путь - создали "Театр песни Павла Зиброва", пишем песни, концертные программы, радуемся общим успехам, поддерживаем друг друга во всем, а самое главное у нас есть прекрасная дочь Диана - подарок судьбы", - подчеркнул артист.

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Исполнитель оставил множество пожеланий для любимой и отметил, что очень счастлив, что когда-то встретил именно Марину. Однако сегодня звездная семья отмечает не только день рождения женщины, но и годовщину свадьбы.

"Я очень благодарен тебе и сильно люблю! Желаю тебе крепкого здоровья, теплых мгновений, радости, добра и конечно же жить в мире и достатке в нашей цветущей независимой Украине! Ты лучшая в мире жена, и я невероятно счастлив, что мы с тобой - семья и празднуем сегодня еще одну важную дату - 30 лет нашей супружеской жизни! Жемчужная свадьба!" - поделился знаменитость.

Напомним, ранее Павел Зибров заявил, что откажется от своих легендарных усов и назвал причину.

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