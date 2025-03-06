Знаменитостей заметили вместе в ресторане в Париже.

Российский программист, основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров показался в компании американского музыканта и актера, лидера группы "30 Seconds to Mars" Джареда Лето. Знаменитостей застали во французской столице Париже.

Фотографию распространили на одном из фан-аккаунтов артиста в соцсети X. Судя по кадру, мужчины провели время вместе за ужином при свечах в одном из ресторанов Парижа.

На фото видно, что звезды сидят за столиком заведения в отдаленном углу у стены. Дуров показался в черном свитере на ужине с Лето. Никаких подробностей встречи программиста и исполнителя автор снимка не раскрыл.

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Как известно, они знакомы уже более 10 лет. Первая встреча Павла и Джареда состоялась в 2015 году, когда группа "30 Seconds to Mars" приехала с концертом в Санкт-Петербург. После выступления музыкант встретился с основателем известного мессенджера, который организовал ему экскурсию по главному офису компании VK.

Отметим, что Дуров уже длительное время живет во Франции. В августе прошлого года его задержали в аэропорту французские правоохранители. Причиной стал "отказ сотрудничества с правоохранительными органами". Также его обвиняли в наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже краденого и сексуальных преступлениях против детей, содействии терроризму. 28 августа бизнесмена освободили из-под стражи благодаря залогу в размере 5 миллионов евро, однако ему был запрещен выезд из страны до марта 2025 года.

А вот Джаред, похоже, приехал в Париж на отдых. Он наслаждается пребыванием в городе и делится в соцсетях кадрами достопримечательностей столицы Франции. Неудивительно, что он решил встретиться с россиянином во время отдыха, поскольку Лето известен своим отношением к жителям страны-агрессора.

В частности, во время выступления в Белграде, Сербия, певец выдал, что мечтает отправиться в тур по нескольким крупным городам в России, после чего поехать в Киев.

"Я почувствовал вокруг много русской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", - сказал тогда музыкант.

Напомним, ранее россияне приписали новый роман 53-летнему Джареду Лето с россиянкой. Пропагандисты придумали, что музыкант приедет в РФ для встречи с новой избранницей.

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