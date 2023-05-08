Артист часто гастролирует по стране.

Известный певец Виктор Павлик, который занимался популяризацией украинской музыки еще задолго до начала полномасштабной войны, побывал во Львове. Там он выступил с импровизированным концертом прямо на улице, удивив прохожих.

Виктор Павлик одолжил микрофон и гитару у уличного музыканта, после чего исполнил свои легендарные композиции "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Хвилі" і "Ти подобаєшся мені". Люди бросали деньги в чехол от гитары. Средства собирали на нужды украинской армии.

"Наш папа спел прямо в центре Львова. Одолжил микрофон у местного музыканта", - прокомментировала супруга певица Екатерина Репяхова в своем Instagram-блоге.

Видео дня

В соцсетях пользователи поделились видео, записанными во время импровизированного концерта. Те, кому удалось увидеть кумира вживую, в восторге от него.

Реакция соцсетей

"Еще один недооцененный наш певец! На самом деле, он один, кто пропагандировал украинскую песню давно!"

"Молодец! Простой человек, без пафоса, ближе к людям! Хорошо поет! Сделал людям приятно и с пользой! А от кого из певцов вы еще такой уступок видите?!"

"Было очень приятно! Он к тому же мой земляк из Теребовли, учился в параллельном классе! Всегда пел! Вся школа его знала!"

Напомним, жена Виктора Павлика едва не стала жертвой интернет-мошенников.

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