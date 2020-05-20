Звезда "Мажора" Павел Прилучный угодил в новый скандал

Звезда "Мажора" больше полугода не платил коммуналку за квартиру на Речном вокзале.

Российские коммунальщики выиграли иск у актёра Павла Прилучного.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как сообщает портал, звезда "Мажора" больше полугода не платил коммуналку за квартиру на Речном вокзале. За семь месяцев он задолжал более 80 тысяч рублей.

Фонда капитального строительства Москвы подал в суд на актера, иск был удовлетворён в полном объёме. Теперь Прилучному предстоит встретиться с приставами, с которыми он уже однажды имел дело: ранее в Новосибирске с него взыскали 150 тысяч рублей налогов.

Напомним, ранее СМИ писали, что звезда "Мажора" Прилучный за 2 месяца до развода "припрятал" часть имущества от жены.