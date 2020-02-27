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Звезда "Мажора" Прилучный за 2 месяца до развода "припрятал" часть имущества от жены

12:51, 27 февраля 2020
Звезды
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Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце разводятся / Instagram Павел Прилучный

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Несколькими днями ранее актёр Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце написали в соцсетях, что расходятся без грязи и остаются друзьями. 

Однако росСМИ сообщают, что хотя дом в Подмосковье Павел оставил жене и детям, автомобиль Range Rover за 5 миллионов рублей (1,9 млн грн), отдал в залог за кредит в "Росгосстрахе". Всё это он сделал за два месяца до того, как расстаться с Агатой.

Как сообщал УНИАН, звезда "Мажора" Прилучный разводится с женой.

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Теги: #актер#развод