Звезда "Мажора" Прилучный за 2 месяца до развода "припрятал" часть имущества от жены
12:51, 27 февраля 2020Звезды
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Прилучный отдал в залог автомобиль Range Rover за 5 миллионов рублей (1,9 миллионов гривень).
Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце разводятся / Instagram Павел Прилучный
Павел Прилучный заложил имущество перед разводом.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Несколькими днями ранее актёр Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце написали в соцсетях, что расходятся без грязи и остаются друзьями.
Однако росСМИ сообщают, что хотя дом в Подмосковье Павел оставил жене и детям, автомобиль Range Rover за 5 миллионов рублей (1,9 млн грн), отдал в залог за кредит в "Росгосстрахе". Всё это он сделал за два месяца до того, как расстаться с Агатой.
Как сообщал УНИАН, звезда "Мажора" Прилучный разводится с женой.
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