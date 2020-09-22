Модель показала фото / eastnews.ua
Известная модель Памела Андерсон продолжает радовать поклонников пикантными фото.
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В этот раз она опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в черном сексуальном боди и черных лодочках. Локацию она выбрала для себя уже привычную - кровать. При этом пикантности фото добавило то, что звезда позировала в позе "догги-стайл".
Поклонники, как всегда, осыпали Андерсон комплиментами. Они отметили, что модель выглядит потрясающе и возраст ей совсем не страшен.
Модель показала фото / instagram.com/pamelaanderson
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