Модель показала новое фото.

Известная модель Памела Андерсон продолжает радовать поклонников пикантными фото.

Читайте такжеИзменившаяся до неузнаваемости Светлана Лобода разгуливает по Киеву

В этот раз она опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в черном сексуальном боди и черных лодочках. Локацию она выбрала для себя уже привычную - кровать. При этом пикантности фото добавило то, что звезда позировала в позе "догги-стайл".

Поклонники, как всегда, осыпали Андерсон комплиментами. Они отметили, что модель выглядит потрясающе и возраст ей совсем не страшен.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич