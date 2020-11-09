Модель показала фото / eastnews.ua
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новый снимок.
На фото звезда запечатлена абсолютно голой. Единственное, что украсило ее тело - это микротрусики со стразами. Стоит отметить, что Памела часто публикует откровенные фото, которые моментально набирают большое количество просмотров. А ее поклонники продолжают оставлять позитивные комментарии. Ведь Андерсон можно восхищаться вечно.
Памела засветила грудь / instagram.com/pamelaanderson
Чем известная Памела Андерсон:
- В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией
- С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США
- В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли
- В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний
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