Памела Андерсон продолжает радовать своих фанатов пикантными фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото звезда запечатлена абсолютно голой. Единственное, что украсило ее тело - это микротрусики со стразами. Стоит отметить, что Памела часто публикует откровенные фото, которые моментально набирают большое количество просмотров. А ее поклонники продолжают оставлять позитивные комментарии. Ведь Андерсон можно восхищаться вечно.

Чем известная Памела Андерсон:

В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией

С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США

В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли

В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний

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Автор: Диана Могилевич