Огненная Памела Андерсон в купальнике покорила своей точеной фигурой
16:36, 14 июля 2020Звезды
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Модель показала фото в купальнике.
Памела показала фото / фото instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в купальнике.
На снимке Памела предстала в белом смежном купальнике с открытой спинкой. Девушка облокотилась на перила, показав прогиб в пояснице. Дополнили образ белые босоножки на платформе.
Памела показала попу / фото instagram.com/pamelaanderson
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