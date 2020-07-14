Огненная Памела Андерсон в купальнике покорила своей точеной фигурой

Модель показала фото в купальнике.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в купальнике.

На снимке Памела предстала в белом смежном купальнике с открытой спинкой. Девушка облокотилась на перила, показав прогиб в пояснице. Дополнили образ белые босоножки на платформе.

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