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"Милая кукла": звезда Playboy подразнила сеть "горячим" фото из архива

20:00, 13 июля 2020
Звезды
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Модель показала архивный снимок / фото instagram.com/pamelaanderson

Читайте такжеГолая Памела Андерсон показала упругую попуНа этот раз модель в своем Instagram опубликовала архивное черно-белое фото, на котором она изображена в бюстгальтере с ягодой во рту.

Поклонники звезды восхитились снимком.

«Самая красивая женщина на свете», «милая кукла», «королева», «чертова богиня», «ты самая лучшая», – написали пользователи в комментариях.

Памела Андерсон поделилась "горячим" снимком / фото instagram.com/pamelaanderson

Ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон взбудоражила сеть позой на коленях.

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Теги: #памела андерсон