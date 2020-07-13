"Милая кукла": звезда Playboy подразнила сеть "горячим" фото из архива

52-летняя модель регулярно делится с поклонниками откровенными снимками.

Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон не перестает делиться пикантными снимками со своими поклонниками.

Читайте такжеГолая Памела Андерсон показала упругую попуНа этот раз модель в своем Instagram опубликовала архивное черно-белое фото, на котором она изображена в бюстгальтере с ягодой во рту.

Поклонники звезды восхитились снимком.

«Самая красивая женщина на свете», «милая кукла», «королева», «чертова богиня», «ты самая лучшая», – написали пользователи в комментариях.

Ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон взбудоражила сеть позой на коленях.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram