"Милая кукла": звезда Playboy подразнила сеть "горячим" фото из архива
20:00, 13 июля 2020Звезды
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52-летняя модель регулярно делится с поклонниками откровенными снимками.
Модель показала архивный снимок / фото instagram.com/pamelaanderson
Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон не перестает делиться пикантными снимками со своими поклонниками.
Читайте такжеГолая Памела Андерсон показала упругую попуНа этот раз модель в своем Instagram опубликовала архивное черно-белое фото, на котором она изображена в бюстгальтере с ягодой во рту.
Поклонники звезды восхитились снимком.
«Самая красивая женщина на свете», «милая кукла», «королева», «чертова богиня», «ты самая лучшая», – написали пользователи в комментариях.
Памела Андерсон поделилась "горячим" снимком / фото instagram.com/pamelaanderson
Ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон взбудоражила сеть позой на коленях.
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