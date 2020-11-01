Памела Андерсон показала новое фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует полуобнаженной.

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53-летняя звезда сфотографировалась в отельном номере, у кровати. Она надела блестящие штаны-клеш и босоножки на высоком каблуке. При этом верх был оголенным. Чтобы прикрыть грудь, Памела одну ножку поставила на кровать и слегка наклонилась. Дополнили такой экстравагантный образ перчатки.

Стоит отметить, что Андерсон не стесняется публиковать свои откровенные фотографии. В ее Instagram можно найти много подобных снимков. Это и не странно, ведь каждый раз поклонники засыпают ее комплиментами. А такие снимки моментально набирают много лайков.

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Автор: Диана Могилевич