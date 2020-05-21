"Всегда влюбленная": Памела Андерсон будет вести дискуссии о сексуальных отношениях (фото)

Говоря о своей новой должности, звезда заявила, что ей нравится концепция общения людей с экспертами.

Известная голливудская актриса Памела Андерсон стала креативным директором сайта, который является частью портала для взрослых LifeJasmin, где будет ведущей дискуссий в области сексуальных отношений.

Читайте такжеГолая на четвереньках: Памела Андерсон поделилась эротическими фотоОб этом сообщает Daily Mail.

Говоря о своей новой должности, Андерсон заявила, что ей нравится концепция общения людей с экспертами.

«Мне нравится концепция, идея объединить людей и предоставить им площадку, где они могут говорить с экспертами о чем угодно. И это прямое общение, глаза в глаза, новый уровень социальных медиа», – отметила она.

Тем временем в своем Instagram 52-летняя звезда опубликовала черно-белый эротический снимок, на котором она изображена в смелой позе на постели в откровенном черном платье.

«Я всегда влюбленная и в то же время все время с разбитым сердцем», – отметила она в подписи к снимку.

Ранее УНИАН сообщал, как недавно Памела Андерсон заявила о разводе после 12 дней брака.