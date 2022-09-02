Наталья вышла замуж за мужчину из Ливана.

Дочь бывшей супруги украинского продюсера и рэпера Потапа вышла замуж. Избранников дочери Ирины Горовой стал мусульманин.

Сама Ирина в интервью ЖВЛ призналась, что супруг ее дочери родом из Ливана, но поженилась пара в другой стране. По словам Горовой, она не сразу узнала о росписи своей дочери. Ее поставили перед фактом после того, как она выехала из Украины, где сейчас идет развязанная РФ война.

Несмотря на то, что супруг Натальи мусульманин, сама девушка не приняла мусульманство.

"Их расписывал мулла. Они женаты по этой вере, но она не принимала эту веру. Это из уважения к родителям (со тсоноы жениха, - УНИАН). Мы решили, что здесь (в Украине, - УНИАН) состоится венчание по нашим традициям, а потом уже будет свадьба", - отметила Ирина.

Отметим, также у Ирины Горовой есть сын Андрей, которого она родила в браке с Алексеем Потапенко.

Напомним, ранее Ирина Горовая ответила, забывают ли в Украине Потапа.

Вас также могут заинтересовать новости: