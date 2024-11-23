Сам рэпер продолжает отрицать любые обвинения.

На известного американского рэпера P. Diddy, он же Шон Комбс, которого обвиняют в сексуальном насилии, подали очередной иск в суд. Жертва утверждает, что артист изнасиловал ее во время одной из его скандальных "белых вечеринок" в Хэмптоне.

Как сообщает RadarOnline, новый иск в суд подала модель, которой на момент совершения преступления было 17 лет. По ее словам, Шон изнасиловал ее в 2004 году во время вечеринки в честь Дня независимости.

"Все было красиво украшено, звучала живая музыка, предлагали первоклассную еду и напитки, царила атмосфера роскоши и богатства, присутствовало множество знаменитостей", - так описала вечеринку рэпера пострадавшая.

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Она заявила, что на вечеринке она почувствовала, что не может контролировать себя и свое тело, вероятно, девушка находилась под воздействием наркотических веществ, после чего "потеряла сознание, и Комбс над ней надругался". А после этого артист начал угрожать модели.

"Комбс сказал истице, что она подвергнется опасности, если расскажет о том, что произошло, добавив, что он "управляет Нью-Йорком и погубит ее жизнь и карьеру", - говорится в судебном иске.

Девушка согласилась не придавать огласке эту ситуацию и лишь попросила отдать ей ее телефон, который, как утверждает, Комбс у нее забрал в начале вечеринки.

Как известно, с сентября P. Diddy находится под арестом в следственном изоляторе "Метрополитен" в Бруклине. Рэпер продолжает отрицать все обвинения, количество которых уже перевалило за 100. Адвокатам артиста отказали в праве внесения залога в размере 50 миллионов долларов. Суд по его возможным преступлениям запланирован на май 2025 года.

Напомним, ранее Шон Комбс возвращался к психологу после расставания с Дженнифер Лопес. Рэпер не мог самостоятельно пережить разрыв с певицей.

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