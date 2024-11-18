Скандальный рэпер не мог самостоятельно пережить растаивание с певицей.

Скандально известный американский рэпер P. Diddy, которого подозревают в сексуальном насилии над людьми, 2 года состоял в отношениях с известной певицей Дженнифер Лопес. Подозреваемый в торговле людьми рассказал, как пережил расставание со звездой и почему обращался за помощью к специалистам.

Лопес и Шон Комбс (настоящее имя рэпера) находились в отношениях с 1999 года по 2001 год. В свое время они были одной из самых известных американских пар, которую называли "золотой", и к их роману было приковано немало внимания поклонников.

Как пишет Mirror, после расставания 23 года назад каждый из них начал новую жизнь, а Лопес вообще вычеркнула рэпера из своей памяти. На публике артистка никогда не комментировала их роман и, вероятно, именно она была инициатором разрыва. Лишь однажды она обмолвилась, что этот роман был "бурным и эмоционально изнурительным".

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P. Diddy сложно переживал разрыв со знаменитостью. У него была глубокая депрессия, из-за которой он был вынужден обратиться за помощью к специалистам. Об этом исполнитель рассказывал в интервью до своего ареста, которое на днях появилось в СМИ.

"Я ходил на терапию из-за отношений, в которых я был, из-за трагедий, которые я пережил. Я думаю, терапия хорошая. Меня называли биполярным - это не так. У меня просто очень резкие перепады настроения. Я ходил на терапию, когда умер B.I.G., но большая часть моей терапии была связана с любовью и отношениями. Я проходил терапию по поводу моих отношений с Ким Портер, по поводу моих отношений с Дженнифер. Терапия помогла мне пережить многие из этих ситуаций", - поделился тогда подозреваемый.

Отметим, что более 120 человек обвинили рэпера в развращении несовершеннолетних, сексуальном насилии и торговле людьми. Свои преступления, как отмечается в судебных исках, артист совершал в течение 25 лет. Самой молодой жертве было всего 9 лет. Среди мировых знаменитостей, которые были могли быть свидетелями насилия и молчали об этом много лет, Бейонсе, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Снуп Догг, Леонардо Ди Каприо, а также Дженнифер Лопес.

Издание RadarOnline пишет, что Джей Ло понимает, что на фоне скандала с P. Diddy, к ней сейчас приковано много внимания. Поэтому артистка старается избегать любых комментариев относительно рэпера и отношений с ним, чтобы не испортить свою репутацию. Инсайдеры поговаривают, что скандал даже сказался на ее здоровье.

"Ее связи с ним, всплывшие на поверхность, являются для нее пиаркатастрофой и наносят вред ее собственному здоровью", - отметили источники.

Напомним, ранее P .Diddy отпраздновал 55-летие в тюрьме. Дети поздравили скандального рэпера с праздником и записали видео для него.

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