Юморист Максим Галкин опубликовал новое видео со своим сыном Гарри. Он отметил, что ролик монтировал именно ребенок. На нем мальчик показал фрагменты своих прогулок с отцом.
"Гарри - блогер, сам режиссировал, сам монтировал", - не скрывая гордости заявил Галкин.
На видео сын юмориста и его жены, певицы Аллы Пугачевой, делился своими эмоциями от увиденных красот. Искренность мальчика впечатлила сеть. Однако некоторые комментаторы заметили еще и то, что в речи Гарри начали "проскакивать" слова не на русском языке.
"Мы дошли! Так, туда надо смотреть, окей. Вау, это все болото! Oh, my gosh!" - восторженно говорил сын Галкина.
Из-за этого комментаторы принялись писать, что наследник Примадонны якобы начал "забывать" русский язык. Также пользователи отметили:
- "Классный парень! И очень красивый"
- "А русский совсем забывает, уже и не нужен"
- "Какой милый Гарри! Умный, воспитанный, красивый - весь в родителей!"
- "Мы с папой!" - вот оно, счастье!"
- "Чем старше Гарри, тем больше и больше похож на вас, Максим".
Галкин показал подросшего сына - видео
Галкин и Пугачева - последние новости
Совсем недавно Галкин и Пугачева отдыхали в Юрмале. Звездная пара традиционно проводит летние каникулы в Латвии. Сейчас юморист продолжает гастролировать, а его супруга, вероятно, продолжает проводить время вместе с детьми в Юрмале.
К слову, ранее в сети "всплыло" редкое фото Пугачевой, на котором она запечатлена еще совсем юной. Такой ее уже мало кто помнит.