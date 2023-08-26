Мальчик впечатлил фанов своими новыми талантами, но они обратили внимание еще и на речь ребенка.

Юморист Максим Галкин опубликовал новое видео со своим сыном Гарри. Он отметил, что ролик монтировал именно ребенок. На нем мальчик показал фрагменты своих прогулок с отцом.

"Гарри - блогер, сам режиссировал, сам монтировал", - не скрывая гордости заявил Галкин.

На видео сын юмориста и его жены, певицы Аллы Пугачевой, делился своими эмоциями от увиденных красот. Искренность мальчика впечатлила сеть. Однако некоторые комментаторы заметили еще и то, что в речи Гарри начали "проскакивать" слова не на русском языке.

"Мы дошли! Так, туда надо смотреть, окей. Вау, это все болото! Oh, my gosh!" - восторженно говорил сын Галкина.

Из-за этого комментаторы принялись писать, что наследник Примадонны якобы начал "забывать" русский язык. Также пользователи отметили:

"Классный парень! И очень красивый"

"А русский совсем забывает, уже и не нужен"

"Какой милый Гарри! Умный, воспитанный, красивый - весь в родителей!"

"Мы с папой!" - вот оно, счастье!"

"Чем старше Гарри, тем больше и больше похож на вас, Максим".

Галкин показал подросшего сына - видео

Галкин и Пугачева - последние новости

Совсем недавно Галкин и Пугачева отдыхали в Юрмале. Звездная пара традиционно проводит летние каникулы в Латвии. Сейчас юморист продолжает гастролировать, а его супруга, вероятно, продолжает проводить время вместе с детьми в Юрмале.

К слову, ранее в сети "всплыло" редкое фото Пугачевой, на котором она запечатлена еще совсем юной. Такой ее уже мало кто помнит.

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