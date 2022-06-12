Знаменитость рассказала, что пережил ее супруг в 90-х годах в Грузии.

Украинская актриса Тала Калатай рассказала, как российские военных обходились с мирными жителями Грузии в начале 90-х годов.

По ее словам, ее супруг, грузинский бизнесмен Лаша Шихашвили в те годы находился в родной стране. Благо, с ним все хорошо, но российские захватчики не жалели никого. Они сожгли сотни людей, насиловали девушек разного возраста, отрезали людям головы и играли ими в футбол.

"На стадионе в Сухуми сожгли его первую учительницу и врача его матери. Их обложили шинами и сожгли. Мы же об этом не знали, соцсетей не было. И Путина тогда не было", – рассказала Калатай в интервью Алине Доротюк.

Она добавила, что в начале войны в Украине ее супруг настоял на том, чтобы они выехали из Украины, так как он очень переживал за их 16-летнюю дочь.

"Мои грузинские друзья выкладывали посты и говорили, что Буча и Гагры – это все было. Они также с военных частей в Грузии тырили унитазы. Это все было", – отметила Калатай.

Кроме того, актриса отметила, что самое главное - это, чтобы рассталась Россия.

"Если исчезнет Путин, общество все равно останется. Нужно, чтобы империя распалась", – добавила знаменитость.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала об удивительном спасении друга-актера из ВСУ.

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