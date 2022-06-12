Актриса поделилась личной перепиской с другом, в которой он рассказал о своем спасении.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая сейчас вместе с сыном Платоном находится в Бельгии, рассказала об удивительном спасении друга-актера из Вооруженных сил Украины.

Ксения поделилась их личной перепиской, в которой звезда "Отеля "Эдельвейса"" Виктор Стороженко рассказал о пережитом на фронте.

"Штаб. Лисичанск. Кухня. На столе много общих чашек, из которых мы пьем. Я начинаю заваривать чай и вдруг понимаю – мне нужна моя чашка, которая в моем рюкзаке. Выхожу из кухни, прохожу коридор, шагаю в дверь и в комнату меня заносит уже взрывная волна. В кухню прилетела ракета, чудом не взорвавшаяся, а рассыпавшаяся, сохранив наши жизни. Еще недавно оккупанты взорвали в Северодонецке химический завод, задача была отравить нас. Но ветер вдруг подул в их сторону! Снова ангелы отвели! Ксю, таких историй море. Все они о Боге, о Боге на войне! О его любви и справедливости", - рассказал Виктор.

Кроме того, актер призвал Мишину и других мирных жителей молиться за военных, потому что им это очень нужно.

"Молиться за наших воинов – вот наша главная задача! Молиться посылая им энергию любви и веры", - отметила Мишина.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, как пыталась просить помощи у коллег из России.

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