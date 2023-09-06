По данным СМИ, отцом двойняшек может быть малоизвестный певец.

Алла Пугачева и Максим Галкин никогда не скрывали, что двойняшки Лиза и Гарри появились на свет благодаря суррогатной маме. Во время процедуры искусственного оплодотворения использовались генетические материалы певицы и комика.

Однако росСМИ утверждают, что на самом деле отец детей вовсе не Галкин. Они пишут, что отцом детей может быть певец Сергей Савин, который много лет назад был фаворитом Примадонны на шоу "Проект А".

Савин рассказал, что брак Пугачевой и Галкина - пиар, а на самом деле она проявляла интерес именно к нему. Его слова подтвердили близкие к паре люди. В комментарии росСМИ они сообщили, что Лиза и Гарри очень похожи на Сергея.

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Сам Савин не подтвердил информацию о том, что может быть отцом детей Примадонны, однако "закинул удочку", чтобы заинтриговать поклонников звездного семейства.

"Я не считаю возможным комментировать личную жизнь, особенно Пугачевой. Но если слухи будут множиться, готов сдать ДНК-тест", - сказал Савин.

Напомним, Пугачеву со стрижкой "под мальчика" не узнали в сети. Как оказалось, певица не всегда носила длинные волосы.

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