Актриса скончалась в возрасте 71 года.

5 декабря умерла знаменитая актриса Керсти Элли. Об этом сообщает BBC. По данным агентства, актриса скончалась от рака в возрасте 71 года.

"Мы с грустью сообщаем вам, что наша невероятная, свирепая и любящая мать скончалась",- приводит агентство слова ее детей.

В заявлении семьи не уточняется, какой именно вид рака был у актрисы, однако уточняется, что он был "только недавно обнаружен".

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"Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой", - добавили родные Керсти Элли.

Керсти Элли: что о ней известно

Керсти Элли - американская актриса, наиболее известная по роли Ребекки Хоу в ситкоме "Весёлая компания", за которую она получила премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Украинскому зрителю актриса известна по таким популярным в 90-х комедиях, как "Двое: Я и моя тень", а также "Зубная фея".

Также она известна по совместной с Джоном Траволтой семейной комедией "Уж кто бы говорил".

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