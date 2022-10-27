Девушка во второй раз станет мамой.

Украинская снайперша Евгения Эмеральд сообщила радостную новость. Оказывается, под ее сердцем бьется второе. Так, вскоре она вновь станет мамой.

Совсем недавно Эмеральд, которую окрестили украинской Жанной д'Арк, вышла замуж за военного, а уже сейчас выясняется, что она беременна. Оказывается, девушка узнала об этом, когда уже началось полномасштабное вторжение. По ее словам, она долго не решалась рассказать об этом, ведь дала слово быть на войне до тех пор, пока враг не отступит.

"Так получилось, что на этой войне от любви двух военных зародилась новая душа. Будущий защитник или защитница Украины. И это была единственная причина, почему в середине сентября я покинула боевой фронт и перешла в тыловой фронт. Многие говорят, что этот ребенок спас мне жизнь", - написала снайперша в Instagram.

Она добавила, что первые два месяца не признавалась ни мужу, ни командирам, и находилась на войне, защищая землю, пока не замучил токсикоз.

Напомним, у Евгении есть ребенок от предыдущих отношений. Девушка неоднократно рассказывала, что дочь ею очень гордится. И хоть с отцом ребенка у нее не сложились отношения, она нашла свою любовь на войне, и уже 14 октября вышла замуж.

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