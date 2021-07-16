Певица опубликовала новый снимок в соцсети и вызвала активное обсуждение фанов.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая недавно прилетела в Украину, подогрела интерес фанатов новым фото и подписью к нему.

Снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"Не терпится вам показать то, над чем мы работаем все лето… А пока – интрига…", – подписала Лорак фото.

Подписчики активно пытаются угадать, о чем написала певица. Как оказалось, многие ждут от нее и даже требуют песню на украинском языке:

Читайте такжеПо MARUV "проехались" в сети за стиль "девушки легкого поведения" (фото)"Ждем песню на родном языке и концертов", "Выйдет песня на украинском языке? Мы с нетерпением ждем!", "Умеете вы заинтриговать", "Каролина, очень ждём!!! Я уверен, это будет суперхит! Это же песня на украинском языке и клип на неё?", "Каролина, мы в предвкушении! Безумно ждём новинки!", "Каролиночка, правильно ли я понимаю, что на осень у вас запланирована премьера песни на украинском языке и дуэт с Сергеем?", "Ждем ваши выступления в Украине, возвращайтесь поскорее".

Певица пока что никак не отреагировала на множество подобных комментариев.

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Автор: Катерина Шварц