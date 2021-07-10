Опальная украинская певица Ани Лорак, которая недавно прилетела в Украину, поделилась новыми снимками с поклонниками.
«Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри», – подписала она серию фото в своем Instagram.
На снимках Лорак демонстрирует фигуру в черном топе и леггинсах.
Поклонники отреагировали с восторгом:
Читайте такжеВ сети показали, как Ани Лорак с охраной "сбегает" от протестующих в Москве – СМИ (видео)«Огненная фигура», «Как можно быть такой красивой? Шикарная», «Сразу видно украинскую красоту», «Фигура – восторг», «Только после любви к себе начинается любовь ко всему окружающему», «Секси, шикарная дива», «Смотря на вас, хочется улыбаться»», «Божественно прекрасная».
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