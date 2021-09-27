Исполнитель расстроился после поездки в поезде.

Украинский певец Владимир Дантес расстроился, когда не получил в поезде "знаменитый" чай, приготовленный по особой технологии. "Куда делась романтика?", задался он вопросом.

Об этом он написал у себя в Instagram.

"Для меня чай в поезде – самый вкусный на земле. Т.к у проводников особая технология приготовления была. Значит, в стакан кладется долька лимона, ложка/две сахара, подавить, потом пакетик чая и уже потом кипяток. И исключительно в такой последовательности. И вот сижу в ожидании этого нектара. Заходит проводница, кладет на стол запакованный чайный пакетик, 2 стика сахара и ставит… БУМАЖНЫЙ стакан с кипятком", – поделился Дантес.

"Где мой подстаканник алюминиевый, где стакан?!?! В конце концов, лимон где?", – добавил он.

При этом певец поделился еще одним романтическим воспоминанием из прошлого:

Читайте такжеУкраинская певица Надя Дорофеева раскрыла свой вес, объем груди и талии"А как же выйти в такую мерзкую погоду на улицу, зайти на территорию детского сада, там, где эти паровозики ужасные, залезть в него или на горке спрятаться. Укутать ее в свою куртку, достать купленный по дороге кефир и очень пахучий хлеб или сосиску в тесте, или вот эту отвратную, но такую вкусную школьно-студенческую пиццу и кааааак начать это все кусать. Оставляя грязные пятна на куртке, которые потом не будешь стирать, т.к это не просто пятна – воспоминания… Эх… какую молодость прос**ли".

Подписчики его поддержали в комментариях: "В любой неромантичной ситуации в поезде, нюхай наволочку", "Романтика еще существует", "Ты становишься дедом", "Владимир, и как вам только удается так жизненно передавать в текстах", "Я только из-за такого чая в стакане с подстаканником любила ездить в поезде".

Ранее сообщалось, что летом Владимир Дантес выпустил первый сольный альбом и рассказал о релизе.

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Автор: Катерина Шварц