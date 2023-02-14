Избранница ведущего Владимира Остапчука похвасталась щедрым подарком. В День влюбленных Екатерина Полтавская не осталась без цветов. Остапчук побаловал ее не только роскошным букетом тюльпанов.
Оказалось, ведущий не поскупился на подарок. Он позаботился о том, чтобы его девушка была довольна. Помимо цветов Полтавская получила брендовый подарок.
В Stories девушка показала огромный букет и пакет Celine. Что именно было в пакете - избранница Остапчука не рассказала. Однако она написала, что "терпела" этот праздник все 22 года своей жизни, а теперь настал "час расплаты".
Помимо этого, Полтавская показала фото в нижнем белье. Девушка похвасталась стройной фигурой и поздравила подписчиков с Днем святого Валентина. Возможно, роскошный комплект белья был одним из подарков девушки, которые та получила от Остапчука.
Остапчук и Полтавская - что известно
Осенью 2022 года стало известно, что Владимир Остапчук и его жена нотариус Кристина Горняк разводятся. Они прожили в браке два года. Вскоре Горняк честно призналась, как переживает развод с шоуменом Остапчуком. Она дает себе время отойти от пережитого и добавила, что любая боль имеет свой конец.
В декабре стало известно, что Остапчук закрутил роман после развода. Избранницей ведущего стала 22-летняя Екатерина Полтавская. Пара уже живет вместе.