Основатель группы «Грибы» Юрий Бардаш снова женился (фото)
02:21, 10 августа 2020Звезды
146 0
Избранницей музыканта стала 29-летняя модель из Киева Елизавета Коцюба.
Музыкант Юрий Бардаш женился / Фото instagram.com/george.bardash/
Основатель группы «Грибы» Юрий Бардаш женился во второй раз. Избранницей музыканта стала 29-летняя модель из Киева Елизавета Коцюба.
О событии стало известно после того, как молодожены поделились фото с подписчиками на своих страницах в Instagram.
"Спасибо, люди добрые, за то, что радуетесь нас. Будем жить! ", - поблагодарил Бардаш своих поклонников за пожелания.
Его жена выложила черно-белое фото.
"Первое фото с мужем", - написала Елизавета.
Музыкант Юрий Бардаш ранее он был в браке с певицей Луной. После нескольких лет совместной жизни они расстались со скандалом.
Скриншот / Фото instagram.com/george.bardash
Как сообщал ранее УНИАН, основатель группы «Грибы» и продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш рассказал о причинах распада группы "Грибы" и его возможном воссоединении.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter