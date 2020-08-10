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Основатель группы «Грибы» Юрий Бардаш снова женился (фото)

02:21, 10 августа 2020
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Музыкант Юрий Бардаш женился / Фото instagram.com/george.bardash/

О событии стало известно после того, как молодожены поделились фото с подписчиками на своих страницах в Instagram.

"Спасибо, люди добрые, за то, что радуетесь нас. Будем жить! ", - поблагодарил Бардаш своих поклонников за пожелания.

Его жена выложила черно-белое фото.

"Первое фото с мужем", - написала Елизавета.

Музыкант Юрий Бардаш ранее он был в браке с певицей Луной. После нескольких лет совместной жизни они расстались со скандалом.

Скриншот / Фото instagram.com/george.bardash

Как сообщал ранее УНИАН, основатель группы «Грибы» и продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш рассказал о причинах распада группы "Грибы" и его возможном воссоединении.

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