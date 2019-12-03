Основатель группы "Грибы" рассказал, когда она может воссоединиться

Юрий Бардаш допустил, что группа может воссоединиться в 2030 году.

Основатель группы «Грибы» и продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш стал очередным гостем шоу «вДудь». Он рассказал о распаде группы "Грибы" и ее возможно воссоединении.

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Бардаш рассказал, что «Грибы» распалась после его конфликта с Ильей Капустиным (4atty), который появлялся в клипах группы в маске. «Kyivstoner - был просто символ „Грибов“ для людей. Симптом - главный рэпер, речитатив-автомат, пушка просто. Я - продюсер, какой-то там продюсер. А о типе в маске [4atty] никто не говорил. Вообще. Просто тип в маске. Кое-кому не хватило света и солнца и тепла», - сказал Бардаш. Он назвал Капустина «духом» и идейным вдохновителем «Грибов», пишет "Медуза".

«Понимаешь, за что обидно? Перед людьми немного неудобно. Потому что я чувствовал кожей благодарность людей за группу „Грибы“. И пацаны это понимали. Все ждали, все сильно бодрились от „Грибов“. И вот за это неудобно, что мы просто, как говноеды какие-то, скомкали это все и разорвали. Это факт», - сказал он.

Бардаш допустил, что группа может воссоединиться в 2030 году.