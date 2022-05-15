Дисквалификации группы не будет.

Организаторы Евровидения 2022 прокомментировали призыв украинской группы Kalush Orchestra помочь Мариуполю и "Азовстали".

Об этом было объявлено в процессе зрительского голосования за исполнителей, участвовавших в финале песенного конкурса.

"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявление Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", - объявили ведущие конкурса комментарий организаторов Евровидения.

Как сообщал УНИАН, группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на песенном конкурсе Евровидение в итальянском Турине, сразу после своего выступления призвала спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя. Все это транслировалось в прямом эфире конкурса на многие страны мира.

Также свою поддержку Украине передали словами и другими способами еще несколько участников, в частности Исландии и Германии.

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