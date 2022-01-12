Ранее хейтеры раскритиковали Таан за образы в прямом эфире.

Украинская телеведущая Лидия Таран на своей страничке в Instagram ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за внешний вид в прямом эфире.

"Самая горячая тема в моем профиле. "Мне кажется, адекватный человек не смог бы надеть этот костюм!" Я смогла. "Не позоритесь! Это уродует вас как женщину!" Я опозорилась сегодня снова. Никогда не думала, что именно тема эфирной одежды так цепляет моих подписчиков. От "одноруких закройщиков" до слепых модельеров. Вы серьезно думаете, что к эфирной одежде допускают непрофессиональных людей? Что ее утверждают не лучшие стилисты, а случайные прохожие кивком головы?", - написала Таран.

Читайте такжеСупруга звезды "Квартала" Евгения Кошевого показала "свадебные" фото с отпускаТакже Таран отметила, что у каждого человека свой вкус. То, что нравится одному - не нравится другому, и это нормально. По словам ведущей, стилисты тщательно выбирают ткани для пошива, затем нужно прийти на несколько примерок.

"Намеренно здесь не пишу стилистов и конкретных дизайнеров, причастных к тому, что ношу в эфире, но мне большинство моей одежды нравится. Наш эфирный образ проходит все круги - от утверждения эскиза, поиска тканей, до 3-5 примерок пошива и так далее… за ним – труд десятков человек, которых я уважаю", - добавила Лидия.

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