Барабанщика Offspring Пит Парада исключили из состава группы за то, что он отказался от вакцинации.
Парада отметил, что не будет вакцинироваться от коронавируса, так как у него есть законная медицинская причина для отказа от прививки.
"Поскольку я не могу выполнить то, что все чаще становится отраслевым требованием, недавно было решено, что мне опасно находиться рядом, в студии и в туре", - написал Парада в Instagram.
Также он сказал, что больше не будет выступать в составе группы. А значит увидеть его на концертах будет невозможно.
"Я говорю об этом, потому что вы не увидите меня на этих будущих концертах. Я также хочу поделиться своей историей, чтобы все, кто сейчас испытывает агонию и изоляцию, знали, что они не совсем одиноки", - добавил Парада.
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Кроме того, барабанщик уже переболел коронавирусом. Также у него диагностировали синдром Гийена-Барре, из-за которого у него могут быть сильные побочные эффекты после вакцинации.
"У меня нет негативных чувств к своей группе. Они делают то, что, по их мнению, лучше для них, а я делаю то же самое. Желаю всей семье Offspring всего наилучшего", - подытожил Пит.
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