Пит Парада отказался вакцинироваться от коронавируса.

Барабанщика Offspring Пит Парада исключили из состава группы за то, что он отказался от вакцинации.

Парада отметил, что не будет вакцинироваться от коронавируса, так как у него есть законная медицинская причина для отказа от прививки.

"Поскольку я не могу выполнить то, что все чаще становится отраслевым требованием, недавно было решено, что мне опасно находиться рядом, в студии и в туре", - написал Парада в Instagram.

Также он сказал, что больше не будет выступать в составе группы. А значит увидеть его на концертах будет невозможно.

"Я говорю об этом, потому что вы не увидите меня на этих будущих концертах. Я также хочу поделиться своей историей, чтобы все, кто сейчас испытывает агонию и изоляцию, знали, что они не совсем одиноки", - добавил Парада.

Читайте такжеКиркорову запретили въезд в Украину - блогер

Кроме того, барабанщик уже переболел коронавирусом. Также у него диагностировали синдром Гийена-Барре, из-за которого у него могут быть сильные побочные эффекты после вакцинации.

"У меня нет негативных чувств к своей группе. Они делают то, что, по их мнению, лучше для них, а я делаю то же самое. Желаю всей семье Offspring всего наилучшего", - подытожил Пит.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич