У самой певицы в соцсетях нет ни одного упоминания о ее приезде в Украину.

Оскандалившаяся певица Ани Лорак снова засветилась в Киеве. Артистка якобы выступала на дне рождения.

Об этом свидетельствует ряд видео, обнародованных в социальных сетях.

Видео с выступлением Ани Лорак на вечеринке в Киеве появилось на ее фан-страничке.

Кроме того, киевская тусовщица и давняя подруга певицы Диана Шварц в своем Instagram опубликовала несколько сторис с вечеринки, а также из закулисья с Ани Лорак. Девушки рассуждали на тему дружбы.

В ходе выступления артистка исполнила свои самые популярные песни.

Кроме того, на вечеринке выступил участник французского "Голоса" в 2014 году Акрам Седкауи.

Празднование дня рождения проходило в одно из столичных ресторанов.

Стоит отметить, что у самой Ани Лорак в соцсетях нет ни одного видео или фото, которое подтвердило бы ее приезд в столицу Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, опальная украинская певица Ани Лорак после первого за 7 лет выступления в Украине выпустила украиноязычную песню и клип на нее.

Новая композиция выступающей в РФ артистки - "Бачила". Это лирический трек о любви. "Слова из глубины моего сердца" — так описала свою новую песню "Бачила" сама Каролина.

Автор: Анастасия Горбачева