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Певица ONUKA стала мамой: полное имя новорожденного и первое фото с роддома

16:45, 15 мая 2020
Звезды
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Солистка ONUKA стала мамой / instagram.com/onukaofficial

Супруг солистки популярного украинского электро-фолк проекта ONUKA Натальи Жижченко участник группы The Maneken Евгений Филатов показал первое фото из роддома после рождения сына.

Снимком певец поделился в своем Instagram.

«Филатов Александр Евгеньевич», – подписал он фото, сделанное в родильной палате.

Первое фото с роддома / instagram.com/themaneken

Как ранее писал УНИАН, певица ONUKA родила первенца, мальчика назвали Сашей.

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Теги: #ONUKA