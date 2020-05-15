Певица ONUKA стала мамой: полное имя новорожденного и первое фото с роддома
16:45, 15 мая 2020Звезды
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Папа малыша опубликовал снимок с родильной палаты.
Солистка ONUKA стала мамой / instagram.com/onukaofficial
Супруг солистки популярного украинского электро-фолк проекта ONUKA Натальи Жижченко участник группы The Maneken Евгений Филатов показал первое фото из роддома после рождения сына.
Снимком певец поделился в своем Instagram.
«Филатов Александр Евгеньевич», – подписал он фото, сделанное в родильной палате.
Первое фото с роддома / instagram.com/themaneken
Как ранее писал УНИАН, певица ONUKA родила первенца, мальчика назвали Сашей.
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