цей матеріал доступний українською

"Сегодня нас уже четверо": певица ONUKA родила первенца (фото)

18:33, 14 мая 2020
Звезды
304 0
ONUKA родила сына / instagram.com/onukaofficial

Читайте такжеИлон Маск с певицей Grimes назвали сына в честь искусственного интеллекта и истребителя (фото)Радостную новость девушка сообщила в своем Instagram.

«Сегодня нас уже четверо», – написала Наталья в подписи к фото, на котором она еще беременная с мужем и собакой.

В комментариях к снимку исполнительница отметила, что мальчика назвали Сашей.

ONUKA с мужем и собакой / instagram.com/onukaofficial

Ранее УНИАН писал, что на днях у Илона Маска родился шестой ребенок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ONUKA