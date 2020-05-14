"Сегодня нас уже четверо": певица ONUKA родила первенца (фото)
18:33, 14 мая 2020Звезды
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Мальчика назвали Сашей.
ONUKA родила сына / instagram.com/onukaofficial
Солистка популярного украинского электро-фолк проекта ONUKA Наталья Жижченко родила первенца.
Читайте такжеИлон Маск с певицей Grimes назвали сына в честь искусственного интеллекта и истребителя (фото)Радостную новость девушка сообщила в своем Instagram.
«Сегодня нас уже четверо», – написала Наталья в подписи к фото, на котором она еще беременная с мужем и собакой.
В комментариях к снимку исполнительница отметила, что мальчика назвали Сашей.
ONUKA с мужем и собакой / instagram.com/onukaofficial
Ранее УНИАН писал, что на днях у Илона Маска родился шестой ребенок.
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