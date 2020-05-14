"Сегодня нас уже четверо": певица ONUKA родила первенца (фото)

Мальчика назвали Сашей.

Солистка популярного украинского электро-фолк проекта ONUKA Наталья Жижченко родила первенца.

Читайте такжеИлон Маск с певицей Grimes назвали сына в честь искусственного интеллекта и истребителя (фото)Радостную новость девушка сообщила в своем Instagram.

«Сегодня нас уже четверо», – написала Наталья в подписи к фото, на котором она еще беременная с мужем и собакой.

В комментариях к снимку исполнительница отметила, что мальчика назвали Сашей.

Ранее УНИАН писал, что на днях у Илона Маска родился шестой ребенок.