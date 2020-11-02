Певица показала фото / instagram.com/onukaofficial
Украинская певица ONUKA опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует со своей бабушкой.
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В подписи к фото она написала: "Я знаю, что ты уже встретила дедушку". Стало понятно, что семья певицы сейчас переживает страшное горе - бабушка умерла.
Известно, что бабушку звали Валентина Шленчик. Она была известной бандуристкой, и именно она привила любовь к музыке своей внучке.
Поклонники звезды в комментариях написали ей слова поддержки. По их словам, бабушка была известным музыкантом и замечательной женщиной.
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