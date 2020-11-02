Бабушка певицы умерла.

Украинская певица ONUKA опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует со своей бабушкой.

Читайте такжеУмер звезда фильма "В бой идут одни старики"

В подписи к фото она написала: "Я знаю, что ты уже встретила дедушку". Стало понятно, что семья певицы сейчас переживает страшное горе - бабушка умерла.

Известно, что бабушку звали Валентина Шленчик. Она была известной бандуристкой, и именно она привила любовь к музыке своей внучке.

Поклонники звезды в комментариях написали ей слова поддержки. По их словам, бабушка была известным музыкантом и замечательной женщиной.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич