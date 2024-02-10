Певица говорит, что сейчас занята своей карьерой.

Певица Анна Тринчер в 2023 году сообщила о разводе с блогером Александром Волошиным. Пара пыталась сохранить свои отношения, но у них не получилось.

Однако в одном из шоу Волошин сказал, что после развода начал смотреть на Аню теми глазами, которыми смотрел в начале их отношений. Он не исключил, что еще может возобновить отношения со своей экс-супругой.

При этом сама Анна говорит, что отношения с Волошиным - прошлое, и она не хочет в него возвращаться.

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"Я не отношусь больше к своему бывшему мужу. Это мое прошлое. Мое сердце свободно, но оно посвящено моему творчеству и карьере. Я уже трансформируюсь больше полугода. Это началось за четыре месяца до развода. Потому что развод не делается просто в один момент. Это был очень тяжелый период, в котором мы принимали разные решения. И в финале был развод", - поделилась Анна в комментарии ТСН.

Сейчас девушка организовывает свой проект, в рамках которого будет помогать другим женщинам пережить расставание с любимым.

Напомним, ранее Волошин сказал, что они с Аней расстались из-за его депрессии. Он перестал быть ею увлеченным. Тринчер пыталась изменить ситуацию и даже ходила с мужем к психологам, но это не помогло.

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