По словам Беспалова, они снова вместе, но ненадолго.

Блогер Богдан Беспалов рассказал, что Александр Волошин вернулся к Ане Тринчер после развода и сейчас задаривает ее роскошными букетами цветов.

Беспалов намекнул, что у Волошина нет планов вновь строить семью с Аней, он будет уходить, приходить, потом снова уходить до тех пор, пока эта схема будет работать.

"Так будет происходить до того момента, пока репутация Тринчер не будет полностью уничтожена. Потому что для Тринчер, наверное, не так важна карьера, мозги не так хорошо работают, а вот сердечные дела... На что вы расчитываете? Думаете, это кому-то интересно?" - поинтересовался у пары Беспалов.

Блогер добавил, что сейчас карьера Тринчер держится только на Instagram, а как певица она уже никому не нужна. А Волошина он и вовсе назвал приспособленцем.

"Саша ничего не теряет. Он выжмет только максимум", - добавил Беспалов.

Развод Тринчер и Волошина

Богдан Беспалов был первым, кто рассказал о разводе Тринчер и Волошина. Однако долгое время пара отнекивалась.

В 2023 году они все же признались, что расстались и записали совместное интервью, в котором расставили все точки в своих отношених и поблагодарили друг друга.

Кроме того, недавно Тринчер заявила, что возвращаться к Волошину не планирует. Сейчас, по ее словам, она абсолютно свободна.

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