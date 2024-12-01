Девушка подчеркнула, что конфликт произошел еще до войны.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала о ссоре со своим экс-продюсером Потапом, который сейчас сбежал за границу.

Артистка ранее признавалась, что рэпер ее заблокировал в сети и во время полномасштабного вторжения они не общаются. Однако, по словам девушки, у них давно произошел спор из-за взглядов на творчество, из-за которого они прекратили сотрудничество.

"У нас была ситуация, после чего он обиделся на меня, и мы прекратили работать. Это был период "Орла и Решки", я много работала и уже чувствовала, что мы теряем связь. Он писал песни из моих жизненных историй. Я пришла на студию, он показал мне песню, и она мне совсем не зашла. Я просто набралась смелости и сказала: "Леша, я не хочу это петь. Она мне не нравится, она не про меня. Вы теряете классного артиста, давай творить классные песни". Я понимала, что это человек, который делает хиты уже 10 лет, и тут я со своими "не нравится". Я задела его эго", - вспомнила Мишель в проекте Okay Eva.

После этой ссоры Потап и решил заблокировать Мишель в сети. Тогда артистка ушла к продюсеру и экс-жене рэпера Ирине Горовой и сейчас не следит за жизнью артиста, из-за ограниченного доступа его аккаунта для нее.

"Он заблокировал меня в соцсетях и больше мы не разговаривали. Потеряли уже связь как отец и дочь. Надеюсь, что у него все хорошо. У меня к нему нейтральное отношение. Нет злости, но я проработала это много".

Напомним, ранее Мишель Андраде призналась, почему разошлась с состоятельным бойфрендом.

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