По словам телеведущей, Виталий Малахов имел уникальное качество – он был открыт для всех людей.

Украинская актриса и телеведущая, ресторатор и кулинар Дарья Малахова, дочь легендарного украинского режиссера, художественного руководителя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова, который умер 4 ноября от старой болезни, поделилась воспоминаниями о покойном отце.

На своей странице в Facebook актриса поделилась несколькими черно-белыми кадрами с отцом и детьми.

По словам телеведущей, Виталий Ефимович имел уникальное качество – он был открыт для всех людей. Каждый мог получить от Малахова совет, подарки, попросить роль или поплакать на его плече.

"Он был всехним. Помните в детстве было такое слово? Слово обозначающее, что каждый может взять в пользование себе. Это было абсолютно уникальным его качеством. Каждый мог получить совет, подарки от него, просить роль, поплакать на его плече, быть угощённым этим удивительным человеком людей", - написала дочь об отце.

"Папа мог забыть как зовут его внуков, (когда хвастаясь их наличием представлял их) он очень редко дарил мне подарки и чаще всего в день моего рождения мог забыть меня поздравить. Хотя так было не всегда и когда ещё была жива мама он очень рано утром тихонько уходил на Житний рынок и на наши с мамой подушки ложились букеты цветов. Он не приехал ко мне на свадьбу (хотя на первых двух он был мельком) поскольку несмотря на то, что он режиссер - очень не любил толпу. Зрителей терпел. Как и актеров. Плохих. Хороших обожал. И любил сборы труппы (наверное не так много плохих актеров у него)", – вспомнила Малахова.

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Также Малахова добавила, что только с ней папа мог поговорить искренне. Также, по ее словам, Виталий Ефимович не любил, когда люди выражали ему свое признание.

"Или, не дай Бог, пафосно описывали его хорошими прилагательными, как под постом о его смерти — выходя из комнаты он поворачивал голову к моему уху и говорил: "Господи, когда это уже кончится." А теперь оказывается, что все только начинается. Я уже даже в голове пошутила, что хорошо, что он ушёл, потому, что для него это было бы невыносимо. Он не хотел никого обидеть и выполнял просьбы людей, но потом звонил и говорил, что они просто выкручивают ему руки и он об этом знает. Но должен им помочь. Потому, что сам никогда ничего не просил и думал, что человек только в самой ужасной жизненной ситуации может просить", – добавила она.

Малахова рассказала, что она одевала отца, зачесывала, делала ему перевязки и работала у него водителем. Актриса отметила, что любила отдавать ему себя, любила ухаживать за ним и потеря в ее семье "не подлежит исправлению". Впоследствии знаменитость планирует реализовать планы, которые она обсуждала с режиссером.

"Пройдёт время, я сделаю все, о чем мы говорили в наших тысячных обсуждениях, театральный хаб, сделаю доступной для режиссёров и актеров его огромную библиотеку, закончим начатые спектакли… но никогда больше он не будет звонить мне по автодозвону 17 раз подряд, чтоб спросить где лечат ДЦП у детей, поскольку в такси водитель упомянул, что у его ребёнка ДЦП, а я всех знаю и всем тоже помогаю (по его версии). Потом скажет "не думай об этом" если почувствует, что я в запаре, зная, что я уже не могу не думать. Ему все было важно и абсолютно не важно одновременно, он был крайне сконцентрирован и рассеян одновременно, он безумно любил жизнь и уставал от неё, но иначе он не мог. Потому, что этого требовали люди. А отказывать людям он не умел", – добавила дочь режиссера.

Как писал УНИАН, 4 ноября 2021 года на 68-м году жизни ушел из жизни известный украинский режиссер, руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Ефимович Малахов. Как сообщала его дочь, "о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис".

Справка УНИАН. Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, народный артист Украины. Многократный лауреат фестиваля "Киевская пектораль".

Его творческая карьера началась в 1977 году на украинском телевидении. С мая 1978 года по сентябрь 1979 года он работал в Киевском государственном театре русской драмы имени Леси Украинки. С 1979 года возглавил Киевский государственный театр эстрады.

С 1985 по 1987 год работал со своей труппой на базе Киевского Молодежного театра, а с августа 1987 года был создан Киевский драматический театр на Подоле. С 1987 года - художественный руководитель - директор Киевского академического драматического театра на Подоле, в его активе более 60 спектаклей.

В 2006 году театру на Подоле под руководством Малахова за выдающиеся достижения в развитии украинского драматического искусства был предоставлен статус академического.

Труппа Виталия Малахова представила театральное искусство Украины в других странах: в США, Великобритании, Италии, Мексике, Коста-Рике, Финляндии, Германии, Греции, Турции и в других странах.

Автор: Виктория Гордиенко