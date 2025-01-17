Артистка отметила, что все проблемы делают ее с любимым еще сильнее.

Известная украинская певица Оля Полякова, после заявления о кризисе в браке, ответила, какие отношения с мужем Вадимом у нее сейчас.

Пара в браке уже более 20 лет. За это время, по словам артистки, они пережили немало событий, но война больше всего повлияла на их супружескую жизнь. И все же они остались вместе и смогли перевести свои отношения на новый уровень.

"Кризис - это не что-то чрезвычайное, иногда это состояние, которое помогает чувствовать отношения как нечто настоящее, ценное, важное. Возможно, кризисы - это даже путь к чему-то действительно чрезвычайному. Наши отношения сейчас на новом уровне. Они каждый раз выходят на новый уровень. И в этом их ценность", - отметила Полякова в интервью изданию Viva.

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Она также добавила, что все трудности в браке только сделали их сильнее. Оля отметила, что и сама с годами по-другому начала смотреть на ситуации, которые случаются в жизни.

"С годами я стала мудрее. Верность и доверие - это основа отношений, и если это есть, все остальное можно пережить",

К слову, муж артистки старше ее на 16 лет. Супруги воспитывают двух общих дочерей Машу и Алису.

Напомним, ранее Оля Полякова показала редкое фото мужа.

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