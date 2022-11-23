Полякова пока никак не отреагировала.

Украинская певица Оля Полякова выступила на грузинских "Танцах со звездами" в образе Солохи из мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". Однако артистка, которая выступает в этом образе уже много лет, обвинила Полякову в плагиате.

СолоХа на своей странице в Instagram раскритиковала танцы Поляковой и заявила, что ей не хватает гибкости и легкости, чтобы выступать в образе Солохи.

"Какой ужас! Почему я это увидела? Ей к Солохе больше гибкости и легкости, как минимум! Мама покажет тебе, бабуля, чье волшебство сильнее. Это уже ты перешла черту... И кокошник не поможет!" - написала СолоХа.

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Стоит отметить, что выступление Оли Поляковой и Макса Ежова на грузинских "Танцах со звездами" было под угрозой срыва. Накануне певица была на финале "Голосу країни-12", поэтому могла не успеть на выступление в шоу в Тбилиси. Продюсеры шоу ей уже говорили о том, чтобы она готовила прощальное видео.

Однако знаменитость все же успела. Жюри оценили ее выступление всего в 16 баллов, что является очень низки результатом в турнирной таблице.

Напомним, ранее Оля Полякова назвала сумму, которую собрала на протезирование украинских военных.

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