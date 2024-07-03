Известная украинская певица Оля Полякова откровенно призналась, какой у нее сейчас вес. Знаменитость похвасталась формами и рассказала о своих достижениях в спорте.
По словам артистки, ее рост составляет 180 см. Исполнительница говорит, что сейчас она в своей идеальной форме, как для ее параметров. В своем Instagram Полякова показала, как она стоит на весах. Сейчас ее вес составляет 66,6 килограмма.
"Роскошная цифра! Я в идеальном весе для своего роста! 180 см!" - поделилась артистка.
Также Ольга рассказала о собственных достижениях в спорте. В частности, всего за одну неделю исполнительница избавилась от 4 лишних килограммов. Артистка заметно похудела и похвасталась своими формами. По ее словам, именно тренируясь, она получила желанную фигуру.
"Хочу вам похвастаться своей новой формой, моей фигурой. Сказать, что я похудела, подтянула свои мышцы", - добавила певица.
Стройную фигуру Поляковой также оценили ее поклонники. Они засыпали артистку комплиментами:
- "Красотка"
- "Всем женщинам пример! Звездочка наша"
- "Вы прекрасно выглядите"
- "Фигура - космос!"
Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что ее младшая дочь хотела стать парнем. Певица поддерживает ЛГБТ-сообщество.