Певица говорит, что сейчас она в своей идеальной форме.

Известная украинская певица Оля Полякова откровенно призналась, какой у нее сейчас вес. Знаменитость похвасталась формами и рассказала о своих достижениях в спорте.

По словам артистки, ее рост составляет 180 см. Исполнительница говорит, что сейчас она в своей идеальной форме, как для ее параметров. В своем Instagram Полякова показала, как она стоит на весах. Сейчас ее вес составляет 66,6 килограмма.

"Роскошная цифра! Я в идеальном весе для своего роста! 180 см!" - поделилась артистка.

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Также Ольга рассказала о собственных достижениях в спорте. В частности, всего за одну неделю исполнительница избавилась от 4 лишних килограммов. Артистка заметно похудела и похвасталась своими формами. По ее словам, именно тренируясь, она получила желанную фигуру.

"Хочу вам похвастаться своей новой формой, моей фигурой. Сказать, что я похудела, подтянула свои мышцы", - добавила певица.

Стройную фигуру Поляковой также оценили ее поклонники. Они засыпали артистку комплиментами:

"Красотка"

"Всем женщинам пример! Звездочка наша"

"Вы прекрасно выглядите"

"Фигура - космос!"

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что ее младшая дочь хотела стать парнем. Певица поддерживает ЛГБТ-сообщество.

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