"Глаз не отвести": Полякова поразила поклонников фото в купальнике
17:31, 12 июня 2020Звезды
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Певица засветила длинные ноги.
Оля Полякова опубликовала фото / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фото, где она позирует на яхте в одном купальнике.
На фото артистка показала свои длинные ноги и плоский живот. Стоит отметить, что белый купальник ей к лицу.
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Поклонники певицы пришли в восторг от опубликованной фотографии.
"Ой, какая кошечка, красотка", "Скоро на всех пляжах шлепали шлепки", "Вы прекрасная! И Одесса, наша мама, тоже прекрасна! Но где найти работу и деньги, хотя бы дома кушать? Но наш город он великолепен!", - написали подписчики.
Оля Полякова показала ноги / фото instagram.com/polyakovamusic
Как сообщал УНИАН, ранее дочь Поляковой поразила сеть фото в купальнике.
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