"Глаз не отвести": Полякова поразила поклонников фото в купальнике

Певица засветила длинные ноги.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фото, где она позирует на яхте в одном купальнике.

На фото артистка показала свои длинные ноги и плоский живот. Стоит отметить, что белый купальник ей к лицу.

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Поклонники певицы пришли в восторг от опубликованной фотографии.

"Ой, какая кошечка, красотка", "Скоро на всех пляжах шлепали шлепки", "Вы прекрасная! И Одесса, наша мама, тоже прекрасна! Но где найти работу и деньги, хотя бы дома кушать? Но наш город он великолепен!", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее дочь Поляковой поразила сеть фото в купальнике.

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