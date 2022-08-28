Певица начала учить родной язык и устраивать баттлы с другими артистами.

Украинская певица Оля Полякова после языкового скандала внезапно решила перейти на украинский язык.

Так, Полякова решила создать новое шоу в Instagram "Знай нашу". Она вышла в прямой эфир с певицей Дашей Астафьевой, где они устроили языковой баттл.

"Знай Нашу - выпуск 1. Ну что, мы начали учить украинский – весело, громко и все вместе! Сегодня сошлась на языковом ринге с Дашей Астафьевой, где мы вдруг доказали, что украинки не только самые умные, самые веселые, но и самые красивее, боже, я в этом уверена! Довольно бояться говорить по-украински! Разминайте языки и присоединяйтесь, будем учить нашу, родную, теперь каждую неделю. Кого мне пригласить следующим гостем?" - сказала Полякова.

Відео дня:

Отметим, ранее Оля Полякова попала в языковой скандал. Она сказала, что ей сложно общаться на украинском языке, так как она всю жизнь разговаривала на русском. Тогда же она уточнила, что у нее не получается фонтанировать шутками на родном языке, это не так смешно звучит.

Напомним, ранее Оля Полякова на Лысой горе сожгла свой кокошник.

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