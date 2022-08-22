Артистка назвала кокошник символом "русского мира" и демонстративно сожгла його.

Украинскую сцену невозможно представить без яркой и эпатажной певицы Оли Поляковой. Ее концерты - это всегда незабываемые шоу и минуты праздника для поклонников. Такой была жизнь звезды до 24 февраля, но в течение последних 6 месяцев она регулярно выступает на благотворительных концертах и ведет информвойну с врагом.

Однако СМИ страны-агрессора до сих пор напоминают Поляковой о том, что свою карьеру она начала с российским кокошником. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Артистка уже давно просит не называть кокошниками ее головные уборы. "Я давно не ношу кокошников! Это - определенные головные уборы, которые выделяют меня из толпы", - отмечает она и добавляет, что на голове у нее - корона, ведь она - королева украинского шоу-бизнеса.

Поэтому Полякова пришла на "мистическую" Лысую гору в Киеве и рассказала, что она не носит кокошники с начала вторжения РФ в Украину, то есть с 2014 года.

"Я хочу взять этот русский головной убор. Сегодня - это символ той культуры, которая пришла к нам с войной. И этому не место в нашей Украине и в моей костюмерной. Я хочу, чтобы мы попрощались с прошлым", - сказала Оля и бросила в костер кокошник.

Ранее Полякова призналась, почему раньше ее образ был другой - с кокошником и российскими песнями. Звезда утверждает, что именно в таком виде она полюбилась своим поклонникам, получила первый успех и популярность.

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