Оля Цибульская сделала откровенное признание.

Украинская певица Оля Цибульская опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что во время паузы в отношениях со своим будущим супругом она закрутила роман с танцором Александром Прохоровым.

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Это произошло, когда Оля начала строить сольную карьеру. К ней в балет пришел Прохоров. Ее будущий супруг практически сразу заподозрил неладное и написал ей письмо, к которому прикрепил два билета в Париж. Эта поездка помогла паре наладить отношения.

При этом сейчас Цибульская и Прохоров общаются. В одном из клипов певицы он снимался.

"Я не робот, я женщина. И эмоции часто сильнее разума. Знаю, что у тебя так же. Потому что ежедневно читаю твои сообщения в дайрект. Поддаваться чувствам - это нормально. Я благодарна Саше за то, что мы остались друзьями и он поддержал мое желание рассказать, хотя понимал, что ему попадет от СМИ. Это действительно мужская позиция. Никто никому не изменял. Никто никого не похищал из семьи. Все произошло во время паузы в отношениях с будущим мужем. У каждого свои причины, но это жизнь. В нем есть не только идеальные лавстори. И это прекрасно", - написала Оля.

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Автор: Диана Могилевич