Супруги вспомнили, как женились впервые 25 лет назад - празднование происходило дома у Виталия.

Известная звездная супружеская пара - Ольга Сумская и Виталий Борисюк - недавно устроили себе вторую свадьбу после 25 лет брака. Они рассказали подробности празднования.

Читайте также"Просто живет на свете": Наталья Сумская рассказала, что вынуждена содержать 38-летнюю дочь (видео)Пара поделилась эксклюзивными деталями празднования в программе "Светская жизнь".

По словам Ольги, их первая свадьба была очень скромной, поэтому вторую они сделали громче. Виталий добавил, что они еще планируют обвенчаться.

"Кстати, чтобы не жить в грехе, мы решили обвенчаться. Даже планировали сегодня, но по субботам вторникам и четвергам не венчают", - отметил актер.

Также Ольга рассказала, как выбирала платье, в котором появилась на второй свадьбе. Лишь одев вызывавшую блеск в глазах мужа, она остановила на ней выбор.

Личная жизнь Ольги Сумской

Первым мужем Ольги Сумской стал актер Евгений Паперный, в браке с которым родилась дочь Тоня. Но супруги развелись.

Ольга Сумская познакомилась со своим вторым мужем Виталием Борисюком на съемочной площадке. Пара уже более двадцати лет вместе, у них есть общая дочь Аня.

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Автор: Ольга Робейко